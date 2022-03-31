Bu hizmet sayesinde hem zamandan hem mazottan kazanıyorlar

Sakarya’nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesi’nde kurulan mobil traktör muayene istasyonu ile 10 mahalleye hizmet veriliyor. Çiftçiler ve traktör sürücüleri, hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesi’nde ilki üç yıl önce kurulan mobil traktör muayene istasyonu, düzenli olarak kurulmaya devam ediyor. S.S. Limandere Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde kurulan istasyon, Karasu Ziraat Odası ve Limandere Mahallesi Muhtarlığı’nın da destekleriyle çiftçilere hizmet veriyor. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri de istasyonda hazır bulunuyor ve traktör sahiplerine ‘rops demiri’ kullanımı hakkında, trafik kuralları ve muayene süresine uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

S.S. Limandere Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kadir Kazan, “Vatandaşımıza ve çiftçimize hizmet vermek, kolaylık sağlamak amacıyla üç yıldan beri bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çevre 10 mahalleden her gün 60’a yakın traktörü muayene ediyoruz. Her muayene işlemi için 60 traktörün muayene merkezlerine kadar gitmesi hem maliyet hem de süre açısından külfet oluşturuyor. Ayrıca 60 traktörün yollara çıkması da böylece önleniyor” dedi.

Traktörünü muayene ettiren araç sahiplerinden Mustafa Kılıç, “Karasu’ya ya da Adapazarı’na gitmektense mahallemizde muayene yaptırıyoruz. Mazot fiyatları zaten yüksek. Yol masrafından kurtuluyoruz” diye konuştu. Traktör sahibi Zekeriya Güven ise, “5-6 kilometre uzaktan Yuvalıdere Mahallesi’nden geliyorum. Karasu’ya kadar gitmekten kurtuluyoruz” şeklinde konuşarak teşekkür etti. Limandere Mahallesi Muhtarı Sinan Erbaş da Limandere Kalkınma Kooperatifi’ne teşekkür ederek, “Bu çalışma, Limandere ve çevre mahallelerdeki çiftçiyi çok rahatlattı. Muhtar arkadaşlarımız da mahallelerinde bilgilendirme yaparak çiftçiyi buraya gönderiyor. Vatandaş da memnun kalıyor” ifadelerini kullandı.