Bu gece denize açılacak balıkçıları sevindiren destek

Kocaeli’de yarın başlayacak balık av sezonu için gerekli şartları sağlayan 285 balıkçıya malzeme desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül’de başlayacak deniz av sezonu için küçük ölçekli balıkçılara destek olacak. Bu çerçevede, 12 metrenin altında teknelerle geleneksel yöntemler ile avlanan yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı 285 tekne sahibine malzeme desteği sağlandı. Yardım paketinde tekne macun ve boyası, balıkçı tulumu ve Türk bayrağı yer aldı. Hereke Prof. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı, Balık Kooperatif temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Bugün daha önce çiftçilere yapılan yardım programlarında olduğu gibi balıkçılara yardım yapıyoruz”

Destek programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toplumun çeşitli kesimlerinde zaman zaman bazı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Destekleme ihtiyaçları ortaya çıkıyor, biz de o koşulları dikkate alarak gerekli desteklemeleri yapmak üzere çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bugün de daha önce çiftçilere yapılan yardım programlarında olduğu gibi balıkçılara yardım yapıyoruz. Onların balıkçılıkta kullandığı çeşitli malzemelerin kendilerine verilmesi ve özellikle teknelerinin bakımı için gerekli olan antipas boyalar, macunlar ve diğer türdeki boyaların kendilerine verilmesi şeklinde bir malzeme desteği programı yapıldı. Bunun onlar için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde bu ihtiyaç malzemelerini onlar tespit ettiler, onlarla birlikte bu malzemeler temin edilerek kendilerine bugün dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.

“Mavi kartların hayta geçirilmesi deniz ekosisteminin korunması açısından son derece kıymetli bir uygulama”

Mevcut uygulamalar hakkında bilgi veren Tahir Büyükakın, “İki tane uygulama var. Bir tanesi yeşil kart uygulaması diğeri mavi kart uygulaması. Yeşil kart uygulaması deniz ürünlerini avlanması için yetki belgesi diye düşünebilirsiniz. Bu yetki belgesi olmayanların denizde avlanma gerçekleştirme şansı yok. Bu belge bakanlığın ilgili taşra temsilciliğinden alınıyor. Mavi kart uygulaması ise denizin korunmasıyla ilgili çevresel bir faaliyet. Denizde üretilen atıklar var, balıkçılık faaliyetleri sırasında ortaya çıkıyor. O atıkların da teslim alınması şeklinde bir organizasyon olarak düzenlenmesi söz konusu mavi kartını alanlar aslında çevresel döngüye katkı sağladıklarını denize hiçbir atığı bırakmadıklarını, denize iyilik bile olsa atmadıklarını söylüyorlar. Çünkü Marmara Denizi hepimizin, denizler hepimizin, gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Bu manada mavi kartların hayata geçirilmesi deniz ekosisteminin korunması açısından son derece kıymetli bir uygulama” şeklinde konuştu.

“Balıkçılarımızı desteklemek demek soframızdaki balık türlerinin sayısının da artması demektir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımın balıkçılar için önemli olduğunu ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Biraz önce tanıtımı yapıldı. Özellikle teknelerin korunması için epoksi macunlardan boyasına, tişörtüne kadar balıkçılarımızın ihtiyacı olan birçok malzemeyi inşallah biraz sonra dağıtacağız. Balıkçılık çok önemli çünkü balığı millet olarak çok seviyoruz. Hem besin değeri çok yüksek hem de özellikle 2022 yılı Birleşmiş Milletler Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri yılı olarak ilan edildi. Özellikle geçen yılda müsilajla ilgili balıkçılarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu zorlukları atlatmak bir nebze onlara ekonomik anlamda destek olmak için bu yardım çok önemli. Çünkü müsilajdan dolayı geçen yıl sofralarımızda çok fazla balık göremedik. Balıkçılarımızı desteklemek demek soframızdaki balık türlerinin sayısının da artması demektir. Biz balığı seviyoruz. Sağlık örgütleri haftada iki üç öğün balık tüketimin i tavsiye ediyor” dedi.

“O gün, o balıkları denize bırakmasaydık belki de sofralarımızda balık bulamayacaktık”

Konuşmalarını sürdüren Başkan Söğüt, “İlçemizde 3 adet su ürünleri kooperatifi ve bu kooperatiflere bağlı toplamda 161 üyemiz var. Yarımca ve Tütünçiftlik’te özellikle su ürünleri kooperatiflerimizin bulunduğu alanda 2 mendirek projesinin Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte proje çalışması tamamlandı. Artık plan çalışması süreci devam ediyor. En kısa süre içinde inşallah bunun da tamamlanmasıyla yatırım programıyla birlikte inşallah mendireklerin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların yapılmasında hem büyükşehir belediyemiz hem milletvekillerimiz sağ olsunlar bize önemli destekleri oldu. Bu ilçemizin önemli eksiği Hereke’de güzel bir marinamız var, marinamızın da kapasitesini inşallah Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz arttıracak ve bu projeler tamamlandığında kooperatiflerimiz çok daha sağlıklı çok daha güçlü şekilde balıkçılık faaliyetlerine devam edecek. Geçen yıl 6 bin adet değişik türden balığı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz denize bırakmıştı. Çipura, kalkan, levrek şeklinde, amacımız Körfez’deki balık çeşitliliğini, türünün artması, zenginleşmesi kaybolmasını önlemek. O gün o balıkları denize bırakmasaydık beklide 3 -5 yıl sonra sizler balık tutmakta zorlanacaktınız bizler de sofralarımızda balık bulamayacaktık” diye konuştu.