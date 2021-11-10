Bu da ’gömlek ciğer’

Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.

Adana’daki Cihangir Kebap’ın sahibi Cihangir Korkmaz, 4 sene önce ciğer kebabını farklı bir lezzette sunmak istedi. Araştırmalara başlayan Korkmaz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda işkembe ile bağırsakların üzerini gömlek şeklinde saran iç yağı keşfetti. Diyarbakır’a özgü bu kebabı Adana’ya uyarlamak isteyen kebapçı, denemelere başladı.

Önce ciğer kebabını yüzde 70 oranında pişiren Korkmaz, ardından gömlek yağını kebabın dışına sardı. Bu şekilde gömlek ciğeri tekrardan mangala koydu ve 4 dakika daha pişirdi. Servise hazır hale gelen gömlek ciğeri müşterilerine tattıran Korkmaz, tam not aldıktan sonra sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle ilgi çeken Cihangir Korkmaz, şimdiyse günde 50-60 porsiyon gömlek ciğer satıyor.

Günde 50-60 porsiyon

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Cihangir Korkmaz, “Bir yaşını doldurmamış kuzulardan elde ettiğimiz ciğerleri burada küçük küçük doğruyoruz ve kuyruk yağıyla beraber şişe saplıyoruz. Bir süre pişirdikten sonra ciğerlerimizi beden yağı dediğimiz iç yağı ile beraber kaplıyoruz ve avcarlayıp ocağa atıyoruz. Adanalılar bu lezzeti çok seviyor çünkü yağlı, avcarlı yemeği çok seviyorlar. 10 dakikada hazır. Günde 50-60 porsiyon satılıyor” diye konuştu.

“Talebe yetişemiyoruz”

Bugünlerde ciğer sıkıntısı yaşadıklarını da kaydeden Korkmaz, “Şu an ciğer sıkıntısı inanılmaz derecede yaşıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor. İnşallah ciğer fiyatlarının biran önce normale dönmesini istiyoruz” dedi.

Gömlek ciğer yemeye gelen Gül Tunçsoy ise normal ciğerden çok daha güzel olduğunu söyleyerek, “Sosyal medyadan gördüm ve açıkçası biraz çekingenliğim vardı. Daha önce hiç tatmadım fakat bugüne kadar hiç tatmadığım için pişmanım. Çok lezzetli. normal ciğerden çok daha güzel” ifadelerini kullandı.