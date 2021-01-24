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Bu çikolataların tarifi size lezzeti ’Loya’ya özel

Başkent’e yaklaşık 1 yıl önce Loya markasını kuran genç girişimci Sevinç Bozkaya, kişiye özel ürettiği çikolatalarla siparişlere yetişemiyor. Çölyak hastaları, şeker hastaları, veganlar ve alerjik sorunları olanlar için hazırladığı çikolatalarla markasıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran Bozkaya, Belçika’dan ithal ettiği ham maddeyle 150 çeşit çikolata üretimi yaptı.

Genel 24.01.2021, 10:21
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Bu çikolataların tarifi size lezzeti ’Loya’ya özel

Başkent’e yaklaşık 1 yıl önce Loya markasını kuran genç girişimci Sevinç Bozkaya, kişiye özel ürettiği çikolatalarla siparişlere yetişemiyor. Çölyak hastaları, şeker hastaları, veganlar ve alerjik sorunları olanlar için hazırladığı çikolatalarla markasıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran Bozkaya, Belçika’dan ithal ettiği ham maddeyle 150 çeşit çikolata üretimi yaptı.

Ankara’da yaşayan 33 yaşındaki Sevinç Bozkaya, kuzeniyle birlikte aldığı eğitimin ardından kendi çikolata markası olan ’Loya’yı oluşturdu. Anne olduktan sonra beslenme duyarlılığı artan Bozkaya, işe hiç çikolata yemeyen çocuklar için hazırladığı alerjik, glütensiz ve şekersiz çikolatalarla başladı. Her geçen gün artan taleplerle çikolata çeşidini artıran Genç girişimci anne, 150 çeşit çikolatayla müşterilerine hizmet veriyor. Belçika’dan ham maddesini aldığı çikolata malzemelerini hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırlamayı başaran Bozkaya, çocuklarına veremeyeceği hiçbir ürünün satışını yapmadığını belirtti. İsteğe göre şekillenen çikolatalar, kilo problemi olanlar tarafından da tercih ediliyor. Bozkaya, diyet yapan ancak çikolatadan vazgeçemeyenler için bir alternatif sunuyor. Genç Girişimci Bozkaya, çikolata atölyesinde yaklaşık 11 kadına da istihdam sağlıyor.

İş kurma yolculuğunu anlatan Sevinç Bozkaya, "İki tane küçük çocuğum var, çikolata ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli markete gittiğimizde çikolata reyonunun önünden bekleyip, çikolata tüketemeyen çocuklar var. Bütün çocuklar için, aslında herkes için çünkü çikolatanın yaşı yok çikolata küçükten büyüğe herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir besin, böyle yola çıktık. İç mimar kuzenim ile birlikte başladım. O ön kısımda, ben de arka imalat kısmındayım. Çikolatalarımızın ham maddesi Belçika’dan geliyor. Callebaut firması ile çalışıyoruz. Orijinal ürünler, dünyanın her yerine dağılan ürünler. Bize oradan bütün çikolatalar drop ya da kuvertür şeklinde geliyor ve hazır olarak geliyor. Makinalarımızda eritip, şekillendirip ya da el dökmesi roşlarımızı yapıyoruz. İsteğe bağlı kişinin isteğine göre, fıstığa alerjim var, fındığa alerjim var ya da süte alerjim var diyen müşterimize nasıl isterse ona göre ayarlama yaparak üretime geçiyoruz. Önceden bütün ürünleri çıkardık daha sonra bizim insanımızın damak zevkine göre ya da gelecek olan müşterinin bakıp bu da güzelmiş dedikten sonra bu üründen daha fazla yapmalıyız ya da bu ürünü biraz azaltmalıyız dedik" şeklinde konuştu.

Ürünlerin çok kısa sürede tükendiğini belirten Bozkaya, "Yeni ürünler, dolgulu ürünler için belirli bir gün veriyoruz müşterilerimize. Hepsini bir ay iki ay saklayabilirsiniz gibi bir durumumuz yok maalesef. Çünkü içerisinde koruyucu kullanmıyorum. Ben kendi çocuğuma yedirebileceğim bir çikolatayı karşı tarafa yedirmek isterim. Üzerine tarih yazıyoruz, bu kadar sürede tüketin, saklayın diye. Tamamen çocukları ve yaşlıları düşünerek hazırlıyoruz. Glütensiz bizim ürünlerimiz bu arada. Onunla hiçbir şekilde iletişime geçmiyoruz, çalışma yapmıyoruz ki çölyak hastalarına da hizmet veriyoruz rahatlıkla. Alerjen hastalık taşıyanlara ya da alerjim var diyenlere de kendi isteğine bağlı hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vegan ve sıfır şeker çikolatalar hazırladıklarını kaydeden Bozkaya, "Vegan, yüzde yetmiş üzerinde kakao oranına sahip. Vegan çikolata içerisinde hiçbir hayvansal katkı maddesi bulundurmayan çikolata. Bunu çerezle hazırlayıp, sunuyoruz. Sıfır şeker; diyet yapan insanlar için, diyabet hastaları için çok önemli. Sıfır şeker çikolatayı rahatlıkla tüketebilirler. Benim annem şeker hastası ben rahatlıkla anneme verip tüketebilirsin diyorum. Herhangi bir rahatsızlığınız olabilir bir maddeye duyarlılığınız olabilir, bir çereze hassasiyetiniz olabilir ya da dolgu maddesi içerisinde kullandığım süte alerjiniz olabilir buna göre bile ayarlama yapıp size hizmet verebilirim. Bu sabah dolapları baştan sona yeniledim. Çünkü yaklaşık iki yüz elli adet sipariş aldım. Çalışanlarımızın hepsi kadın diyebilirim. Çünkü ortağım ve ben beraber açarken böyle bir plan yaptık. Dedik ki, kadın bulundurmalıyız, kadınlar çalışmalı evde oturmamalı bizim için biz de böyle girdik bu yola. En büyük destekçim, ortağım annesi ablam diyorum, eşim. Çocuklarım zaten burada mağazanın içinde sürekli. Böyle beraber birleşerek, kenetlenerek bir mağaza çıkardık ortaya. Sağlık konusunda çok hassasım. Neden Loya, tarifi sizden lezzeti bizden siz buyurun gelin diyorum ben size, sizin sağlığınız için en uygun çikolatayı damak zevkinize göre yönlendireyim. Bir tadın, ona göre karar verin" diye konuştu.
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