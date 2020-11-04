Bu çanta depremde hayat kurtarıyor
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İZMİR'DE MEYDANA GELEN 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME GÖREVLİ OLARAK GİDEN İHH İNEGÖL ARAMA KURTARMA EKİBİNİN SORUMLUSU YAVUZ BAYRAM, ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA HALKI UYARDI.
İzmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme görevli olarak giden İHH İnegöl Arama Kurtarma ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram, alınacak tedbirler hakkında halkı uyardı.
Yavuz Bayram, yaptığı açıklamada, "Deprem esnasında kesinlikle kaçabileceğimiz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak. Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğimiz, basit hedef küçültmeler var. Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültmemiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.
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