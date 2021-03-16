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Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı

Elazığ’da 1994 model Serçe’yi evlerinin önündeki kapalı bahçede muhafaza eden aile, 10 yıldır özenle baktıkları aracı ilgilisine 49 bin TL’ye satışa çıkardı.

Genel 16.03.2021, 09:54
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Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı

Elazığ’da 1994 model Serçe’yi evlerinin önündeki kapalı bahçede muhafaza eden aile, 10 yıldır özenle baktıkları aracı ilgilisine 49 bin TL’ye satışa çıkardı.

Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ertuğrul Deringöl, babasının 10 yıl önce aldığı 94 model Serçe’ye gözü gibi bakıyor. Tüm parçaları orijinal olan ve 50 bin kilometrede bulunan 27 yaşındaki Serçe’yi kapalı garajda muhafaza eden Deringöl, zaman zaman evlerinin önündeki bahçeye çıkarıp temizlik ve bakımını yapıyor. Babasının iş yoğunluğundan dolayı nadiren kullandığı otomobil ile bire bir ilgilenen Deringöl, nadir bulunan bu araca vatandaşın ilgisinin fazla olduğunu kaydetti. Deringöl, şimdiye kadar ciddi tekliflerin geldiğini ancak araca bakabilecek birisi olursa, 49 bin liraya satmayı kararlaştırdıklarını aktardı.

Aracın üzerinde fabrika çıkışlı etiketlerin olduğunu belirten Deringöl, “Aracımız, 94 model ve 50 bin kilometrede. Araç sevdası da babadan geliyor. Araç, 10 yıldır bizde, her türlü bakımlarını yapıyoruz. Garaj arabası, son bir aydır burada. Normalde garajda yatırıyoruz. Babamız çalıştığı için zaten fazla süremiyor. Araç orijinal, değişeni yok sadece üstünde temizlik boyası var. Nadir bulunan bir araçtır. Aracın motoru da orijinal, fabrika çıkışlı emniyet kemerleri, etiketleri de duruyor. Anahtarları şimdiye kadar hiç değişmemiş, çatlama ve kırılma yok” dedi.

Vatandaşların araca ilgisinin olduğunu ifade eden Deringöl, “Biz biniciyiz, satıcı değiliz o yüzden hakkını verene satarız. 10 yıldır araba bizde olduğu için çok masraf ettik. Satarsak da 49 bin liraya veririz. Şunu da belirtmek lazım, arabaya bakana veririz, bakmayana arabayı vermeyiz. Aracı dışarı çıkardığımız zaman çok durdurup fotoğraf çeken oluyor. Arabayı il dışına çıkarmıyoruz. Çarşı içerisinde gezdiğimiz zaman ışıklarda durduğu fiyat soran oluyor. Aracı kiraya isteyen oldu ama biz vermedik” diye konuştu.

Serçe’nin dünya genelinde artık üretiminin olmadığını dile getiren Deringöl, “Tofaş’ın dünyada sadece Afrika’nın Etiyopya ülkesinde üretimi var ama bu serçe serisinin üretimi yok. Araç 94 model ben ise 18 yaşındayım ve benden daha az güneş gördüğünü düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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