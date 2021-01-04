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BTSO, dijital ticarette yeni dönemi başlattı

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde üyelerine yönelik birçok farklı çalışmayı hayata geçiren BTSO, işletmelerin ihracatçı kimliğini güçlü tutmak için yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında hazırlanan www.smartexpo.com.tr online platformu, Bursalı firmaların yurt dışındaki firmalarla çevrimiçi ikili iş görüşmesine fırsat tanıyor. BTSO tarafından geliştirilen yazılım, ilk defa Bursalı ve Moldovalı firmaların katıldığı online buluşmada kullanıldı.

Genel 04.01.2021, 11:56
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BTSO, dijital ticarette yeni dönemi başlattı

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde üyelerine yönelik birçok farklı çalışmayı hayata geçiren BTSO, işletmelerin ihracatçı kimliğini güçlü tutmak için yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında hazırlanan www.smartexpo.com.tr online platformu, Bursalı firmaların yurt dışındaki firmalarla çevrimiçi ikili iş görüşmesine fırsat tanıyor. BTSO tarafından geliştirilen yazılım, ilk defa Bursalı ve Moldovalı firmaların katıldığı online buluşmada kullanıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal izolasyona en üst düzeyde dikkat edilen bu dönemde dijital dünyanın sunduğu fırsatları üyeleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. BTSO olarak ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosuyla üretimden istihdama, yeni yatırımlardan ihracata kadar şehrin ekonomi tarihine geçen 40’ı aşkın proje geliştirdiklerini kaydeden Başkan Burkay, ‘Dijital Oda’ projesi kapsamında birçok programı 2020 yılında devreye aldıklarının altını çizdi. Bursa iş dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği BTSO Akademi projesini ilk kez online platformda gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Burkay, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlukları da birlik ve dayanışmayla aşacağız” diye konuştu.

Pandeminin neden olduğu seyahat sınırlaması sebebiyle teknolojinin sunduğu fırsatları üst düzeyde kullanmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Temmuz ayından bu yana farklı ülke pazarlarına yönelik 30’a yakın webinar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. BTSO olarak firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirmek için yeni bir yazılım geliştirdiklerini de ifade eden Başkan Burkay, “Hazırladığımız yeni uygulama sayesinde sanal fuarları ve ikili iş görüşmelerini artık dijital ortamda gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Firmalar arasında yeni iş bağlantıları kurmak amacıyla www.smartexpo.com.tr platformunu hayata geçirdiklerini belirten Burkay, şöyle konuştu: “Tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgını sebebiyle Bursalı işletmelerimiz de zor bir dönem yaşıyor. Bizler bu noktada firmalarımıza fayda sunacak, ihracat ve üretimine odaklanmasını sağlayacak yeni adımlar atıyoruz. Bu adımlarımızdan birisi de KFA kapsamında kurduğumuz www.smartexpo.com.tr oldu. Moldovalı firmalarımızın katılımıyla bu yazılımı ilk defa kullandık. İlk çevrimiçi ikili iş görüşmelerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelere ve sektörlere yönelik yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

BTSO’nun geliştirdiği yeni yazılım programı firmalara birçok fırsatı da beraberinde sunuyor. BTSO tarafından farklı sektörlere yönelik hayata geçirilen organizasyonlarda katılımcı veya ziyaretçi olarak yer almak isteyen firmalar smartexpo.com.tr adresini ziyaret edebiliyor. Web adresine ziyaretçi olarak giriş yapan firmalar katılımcıların ürünlerini online olarak incelemenin yanı sıra firma yetkilileri ile görüntülü görüşebilme imkanı yakalıyor. Sürekli gelişen bir yapıda olan program ile kademeli olarak üç boyutlu sanal fuarlar, 7/24 erişim imkanı olan firmaların kendi sanal showroomları ve e-ticaret platformları ile entegrasyon sağlanarak, BTSO üyelerinin dijital çağdaki dönüşümüne geçişinin hızlandırılması hedefleniyor.

Yazılım, ilk defa Moldova Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen ’Moldova Pazarı ve Yatırım Fırsatları’ webinarında kullanıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğündeki toplantıya, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, Kişinev Ticaret Müşaviri Elif Durakoğlu ve BUTTİM Başkanı Sadık Şengül ile iş dünyası temsilcileri katıldı. İkili iş görüşmelerine BTSO liderliğinde yürütülen tekstil, mobilya, makina, gıda, kauçuk, otomotiv ve kimya sektörü Ur-Ge projesine üye 100’e yakın firma ile Moldovalı alıcı şirketler katıldı.
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