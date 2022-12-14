BTK Başkanı Karagözoğlu: “Gençlerimiz ve onların erdemli birer birey olmaları bizim için her şeyden daha evla”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ‘Güvenli İnternet Hizmeti’ sayesinde çocukların ve gençlerin zararlı içeriklerden korunduğunu söyleyerek, “Gençlerimiz ve onların erdemli birer birey olmaları bizim için her şeyden daha evla” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde BTK Akademi tarafından Kariyer Zirvesi düzenlendi. İki gün boyunca sürecek etkinlikte operatör CEO’ları, savunma sanayii yöneticileri ve e-ticaret sektörünün temsilcileri, panellerde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak.

BTK çatısı altında kurulan BTK Akademi’nin sektöre fayda sağlamayı hedeflediğini söyleyen BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “2017 yılından bu yana bilimsel, teknolojik ve kendini sürekli yenileyen bir eğitim anlayışı ile hizmet veriyor. BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ihtiyaç duyan herkese ulaşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında gençlerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla BTK yaz kampları, yazılım kampları ile gençlerimize hayallerine ulaşma yolunda yazılım ve kodlama başta olmak

üzere pek çok beceriyi kazandırma çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz ve onların erdemli birer birey olmaları bizim için her şeyden daha evla”

Teknolojinin faydaları gibi zararları da olduğunu, bu konuda da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Karagözoğlu, “Emniyet ihlalleri, kişisel hak ve özgürlüklerin ihlali, gizlilik sorunları gibi pek çok konuyla mücadeleye devam ediyoruz. Bu doğrultuda kurumumuz tarafından 2011 yılında başlatılan ‘Güvenli İnternet Hizmeti’ ile çocukların, gençlerin ve ailelerin internet dünyasındaki müstehcenlik, çevrimiçi çocuk istismarı, kumar, şiddet ve ırkçılık gibi pek çok zararlı içerikten korunmasını hedefleyen bir kamu hizmetini de vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde hem gençlerimizi internetin zararlarından koruyor hem de ailelerimize rahat bir nefes aldırıyoruz. Çünkü gençlerimiz ve onların erdemli birer birey olmaları bizim için her şeyden daha evla” diye konuştu.

“Yaptığımız ticaretin beşte biri e-ticaret”

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise e-ticaret sektörünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, sektörle ilgili şunları söyledi:

“Statista tarafından yayımlanan tahminlere göre Türkiye’de 2020-2024 arasında e-ticaret hacminde yıllık ortalama yüzde 20,2 oranında büyüme bekleniyor. E-ticaret tek başına büyüyen bir sektör de değil. E-ticaretin yaşadığı yukarı yönlü ivme ile kargo sektörü de yukarı yönlü bu büyümeye eşlik ediyor. Örneğin sizlerden bu sene kaç tane e-ticaret gönderisi yapıldığını tahmin etmenizi istesem bir rakam verebilir misiniz bana? Bu senenin ilk altı ayında e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 arttı ve 348 milyar liraya ulaştı. 2022 yılında ilk 6 ayında sipariş adetleri ise yüzde 38 artış ile 1 milyar 654 milyon adetten 2 milyar 294 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde e-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Yani bütün yaptığımız ticaretin beşte biri e-ticaret.”

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan etkinliğin açılış programına BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı.