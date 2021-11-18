banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

BSH SOKAK Gönüllüleri sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor

BSH Türkiye, çalışanlarının kişisel yeteneklerini geliştirmelerine ve mutlu olacakları bir ortam oluşturmalarına imkân vermek için düzenlediği SOKAK etkinlikleriyle bireylerin esenliğine ve topluma ekonomik, kültürel ve çevresel katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Genel 18.11.2021, 11:51
BSH SOKAK Gönüllüleri sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor

BSH Türkiye, çalışanlarının kişisel yeteneklerini geliştirmelerine ve mutlu olacakları bir ortam oluşturmalarına imkân vermek için düzenlediği SOKAK etkinlikleriyle bireylerin esenliğine ve topluma ekonomik, kültürel ve çevresel katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, çalışanlarının kişisel yeteneklerini geliştirmelerine ve mutlu olacakları bir ortam oluşturmalarına imkân vermek için düzenlediği SOKAK (Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulüpleri) etkinlikleriyle aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyor.

BSH Türkiye bünyesinde ve tamamen gönüllülük esasıyla çalışanların katılımıyla kurulmuş bir organizasyon olan BSH SOKAK Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi köy okullarına ‘Dilek Ağacı’ adı verilen projeyle giyim, okul kırtasiye ve kitap vb. yardımlarda bulunuyor, sokakta yaşayan kedi ve köpek gibi hayvanların beslenmeleri ve tedavileri için mama toplama etkinlikleri gerçekleştiriyor, çevre temizlik günlerine katılım sağlayarak, çevre gönüllüleri olarak destek veriyor ve afet durumlarında BSH Türkiye çalışanlarının kişisel olarak yapacakları gıda, giyim ve benzeri yardımların organizasyonunu yapıyor.

Gönüllüler, tiyatro ve sinema gibi sanatsal faaliyetlerde de bulunuyor. BSH Türkiye çalışanlarından oluşan BSH SOKAK Çerkezköy Tiyatro Kulübü’nün bugüne kadar sergilemiş olduğu dört oyun, pandemi nedeniyle BSH Türkiye çalışanlarına yönelik bir kanal olan Bosch Tube üzerinden online olarak yayınlanıyor. Sinema konusunda da çalışmalarını sürdüren Gönüllüler, geri dönüşüm kültürüne teşvik eden ‘Kamu Sutopu’ adlı filmleriyle BSH Türkiye çalışanlarına keyifli anlar yaşatıyor.

Sosyal derneklerle yapılan iş birliği kapsamında; SOKAK TALK adı verilen etkinliklerle Rehber Köpekler Derneği, Yüzümle Mutluyum Derneği, KAÇUV, Otistik Çocuklar Eğitim Derneği, Eğitim Gönüllüleri Derneği vb. dernek yöneticilerini şirkette ağırlayan, faaliyetleri hakkında bilgi alarak çalışanlar arasında farkındalık oluşturan ve şirket içinden gönüllüler bulma ya da satış yoluyla gelir sağlamaları için ortam sunan Gönüllüler, pandemi sonrasında da bu çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Yardım etkinliklerinin yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaları da destekleyen Gönüllüler, küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek adına Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmanmak gibi çeşitli çalışmalarda bulunuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Girit, “BSH, günümüzde bir şirket için salt kâr elde etmenin tek başına geçerli bir amaç olamayacağına, insanlar ve gezegen üzerinde kalıcı bir etki bırakmanın da sac ayağının diğer parçalarını oluşturduğuna inanan bir şirket. Bu nedenle günlük faaliyetlerimizin, bireylerin esenliğine ve içinde bulunduğumuz çevreye ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel katkılar sağlamasını amaçlıyoruz. Bu yöndeki kurumsal çalışmalarımızın yanı sıra şirketimiz bünyesinde başarılı organizasyonlarımız da var. Çalışanlarımızın katılımıyla gelişen BSH SOKAK Gönüllüleri çalışmaları ise bu organizasyonların başında geliyor. Gönüllülere katılım ve destek, gönüllülük esasına dayandığı ve yardım eden kişiler genellikle isimlerinin duyurulmasını istemediği için çalışmalarımızı ‘gizli’ olarak yürütüyoruz. Bu durum kesinlikle İnsan Kaynakları süreçlerine yansıtılmıyor. Yani BSH Türkiye çalışanlarının bu çalışmalarda terfi almak için gönüllü olma veya yardım etme gibi bir gayreti ve amacı yok. Tamamen saf ve gönülden gelerek yapılan bir yardımlaşma organizasyonunu yönetiyoruz. Gönüller olarak Türkiye’nin dört bir yanından birçok canlının hayatına dokunuyoruz ve yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyoruz’’ dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6