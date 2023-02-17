Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma amacıyla Brüksel’in simgesi hale gelen Atomium’da Türk ile Suriye bayrakları dalgalandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler hissedildiği Suriye’de de büyük yıkıma neden oldu. Dünyanın farklı noktalarından ve ülkelerinden destek mesajları gelirken Türk bayrağı bu kez Brüksel’in simgesi hale gelen Atomium’da dalgalandı. Atomium’da Türk bayrağının yanı sıra Suriye bayrağı da yer aldı. Bayraklar Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz ve Belediye Başkanı Philippe Close’nun girişimiyle asıldı.