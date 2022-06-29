Brüksel’de İzmir Evi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i dünya kenti yapma vizyonu çerçevesinde Brüksel’deki İzmir Evi’nin açılışını yaptı. Başkan Soyer, İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de ekonomik ve kültürel işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı bölgelerindeki İzmir Evlerine bir yenisini daha ekledi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun karşısında, tamamen yenilenebilir enerji kullanan Renewable Energy House’daki İzmir Evi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıldı. Açılışa; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

İzmir’in rolü güçlenecek

Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde açılan İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmak hem de ekonomik iş birlikleri geliştirmek hedefleniyor. Yeni açılan İzmir Evi ile aynı zamanda Avrupa Birliğinin idari başkenti olan Brüksel’de İzmir’in rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. İzmir Evi sayısının ilerleyen dönemde dünya genelinde artırılması amaçlanıyor.