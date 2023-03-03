Brüksel’de çiftçilerden traktörlü protesto

Belçika’nın Flaman kesiminde yaşayan binlerce çiftçi, traktörleri ile başkent Brüksel’e gelerek, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Belçika’nın Flaman Bölge Hükümeti’nin gündeminde yer alan ve müzakereleri süren azot emisyonu hakkındaki bir yasanın çıkmasına karşı çıkan çiftçiler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de protesto gösterisi düzenledi. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan ve tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgede yaşayan çiftçiler, binlerce traktörle Brüksel’e girdi. Şehrin merkezi bölgelerinden Albert Kanalı çevresine gelen traktörler, alınan tüm önlemlere rağmen trafiği olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şehre ulaşan traktörler, şehrin ana yollarından hükümet binalarının bulunduğu Art-Loi bölgesine ilerledi. Girişi engellemek isteyen bazı kişilere yumurta attığı bildirilen çiftçiler, akşama doğru şehri terk etmeye başladı.

Polisin verdiği rakama göre 2 bin 700 traktörle başkente gelen Flaman çiftçiler, Flaman Bölge Hükümeti’ne söz konusu yasal düzenlemeye karşı olduklarını güçlü bir mesajla iletmiş oldu. Hükümet kanadından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, hazırlanan yasa teklifinin tekrar ele alınması bekleniyor.