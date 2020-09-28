Brüksel haftaya grevle başladı
BELÇİKA'NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER, SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRME TALEBİYLE GREV GERÇEKLEŞTİRDİ. BRÜKSELLİLER ÇALIŞMAYAN TRAMVAY, OTOBÜS VE YAVAŞLATILMIŞ METRO HATLARI NEDENİYLE İŞE VE OKULA GİTMEK BÜYÜK ZORLUK ÇEKTİ.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplu taşıma araçlarında çalışan işçiler, sosyal haklarında iyileştirme talebiyle grev gerçekleştirdi. Brükselliler çalışmayan tramvay, otobüs ve yavaşlatılmış metro hatları nedeniyle işe ve okula gitmek büyük zorluk çekti.
Belçika’nın başkenti Brüksel haftaya sürpriz bir grevle başladı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının ve NATO’nun da merkez kurumlarına ev sahipliği yapan şehirde toplu taşıma çalışanları, sosyal haklarında iyileştirme talebiyle grev gerçekleştirdi. Ülkenin önde gelen sendikalarının organize ettiği toplu taşıma grevi, sabah erken saatlerde başladı. Evlerinden işlerine ve okullarına gitmek için çıkan Brükselliler çalışmayan tramvay, otobüs ve yavaşlatılmış metro hatlarıyla karşılaştı. Yoğun bir yağmur altında grevle karşılaşan halk, iş yerlerine ve okullarına ulaşmak için büyük zorluk yaşadı. Alternatif ulaşım imkanı olmayanlar ise iş ve okullarına gidemedi.
Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB, Genel İşçi Federasyonu (FGTB), Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu (CSC) ve Liberal Sendikalar Genel Konfederasyonu (CGSLB), sosyal yardımlarda artış talep etmek eylemlerini ülke çapında gerçekleştiriyor. Eylemler hayatı olumsuz etkilerken, ilgili sendikalar sosyal yardımlar konusunda müzakere talep ediyor. Eylemlerde ise ülke çapında yürürlükte bulunan sağlık kurallarına uyulduğuna dikkat çekiliyor.
Kendilerine "Ortak Sendika Cephesi" adı veren sendikalar, olası yeni federal hükümetten aylık net bin 500 Euro asgari emekli maaşı, işsizliğin gerilemesinin dondurulmasının sürdürülmesi ve entegrasyon yardımlarının yanı sıra güvenliğin yeniden finanse edilmesini, sosyal, kamu hizmetleri ve sağlık hizmetlerinden daha geniş yararlanma hakkı istiyor.
Belçika’da 26 Mayıs 2019’da yapılan federal seçimlerden bu yana halen yeni hükümet kurulamadı. Sendikalar devam eden koalisyon müzakerelerinden çıkacak olası bir hükümete şimdiden seslerini duyurmayı amaçlıyor. Ancak günlük yaşamı olumsuz etkileyen söz konusu grevler, halkın tepkisini de çekiyor.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0