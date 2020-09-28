Brüksel haftaya grevle başladı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplu taşıma araçlarında çalışan işçiler, sosyal haklarında iyileştirme talebiyle grev gerçekleştirdi. Brükselliler çalışmayan tramvay, otobüs ve yavaşlatılmış metro hatları nedeniyle işe ve okula gitmek büyük zorluk çekti.

Belçika’nın başkenti Brüksel haftaya sürpriz bir grevle başladı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının ve NATO’nun da merkez kurumlarına ev sahipliği yapan şehirde toplu taşıma çalışanları, sosyal haklarında iyileştirme talebiyle grev gerçekleştirdi. Ülkenin önde gelen sendikalarının organize ettiği toplu taşıma grevi, sabah erken saatlerde başladı. Evlerinden işlerine ve okullarına gitmek için çıkan Brükselliler çalışmayan tramvay, otobüs ve yavaşlatılmış metro hatlarıyla karşılaştı. Yoğun bir yağmur altında grevle karşılaşan halk, iş yerlerine ve okullarına ulaşmak için büyük zorluk yaşadı. Alternatif ulaşım imkanı olmayanlar ise iş ve okullarına gidemedi.

Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB, Genel İşçi Federasyonu (FGTB), Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu (CSC) ve Liberal Sendikalar Genel Konfederasyonu (CGSLB), sosyal yardımlarda artış talep etmek eylemlerini ülke çapında gerçekleştiriyor. Eylemler hayatı olumsuz etkilerken, ilgili sendikalar sosyal yardımlar konusunda müzakere talep ediyor. Eylemlerde ise ülke çapında yürürlükte bulunan sağlık kurallarına uyulduğuna dikkat çekiliyor.

Kendilerine "Ortak Sendika Cephesi" adı veren sendikalar, olası yeni federal hükümetten aylık net bin 500 Euro asgari emekli maaşı, işsizliğin gerilemesinin dondurulmasının sürdürülmesi ve entegrasyon yardımlarının yanı sıra güvenliğin yeniden finanse edilmesini, sosyal, kamu hizmetleri ve sağlık hizmetlerinden daha geniş yararlanma hakkı istiyor.

Belçika’da 26 Mayıs 2019’da yapılan federal seçimlerden bu yana halen yeni hükümet kurulamadı. Sendikalar devam eden koalisyon müzakerelerinden çıkacak olası bir hükümete şimdiden seslerini duyurmayı amaçlıyor. Ancak günlük yaşamı olumsuz etkileyen söz konusu grevler, halkın tepkisini de çekiyor.