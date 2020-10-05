Bozyazı Hal Müdürü korona virüse yenik düştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hal Müdürü Türkay Oğuz (47), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra Mersin’deki hastanede tedavi altına alınan Oğuz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz’un cenazesi, tedavi gördüğü hastaneden alınarak Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi’ndeki Tekedüzü mezarlığında toprağa verildi. Oğuz’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.