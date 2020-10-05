banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Vitor Hugo Türkiye'de
Vitor Hugo Türkiye'de
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'

Bozyazı Hal Müdürü korona virüse yenik düştü

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BOZYAZI HAL MÜDÜRÜ TÜRKAY OĞUZ (47), COVİD-19 TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Genel 05.10.2020, 12:13
3
Bozyazı Hal Müdürü korona virüse yenik düştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hal Müdürü Türkay Oğuz (47), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra Mersin’deki hastanede tedavi altına alınan Oğuz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz’un cenazesi, tedavi gördüğü hastaneden alınarak Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi’ndeki Tekedüzü mezarlığında toprağa verildi. Oğuz’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2