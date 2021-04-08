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Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Genel 08.04.2021, 10:06
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Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli’den saat 11:00 ve 15:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır” denildi.
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