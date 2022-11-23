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Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Genel 23.11.2022, 09:41
Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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