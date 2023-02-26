Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “27.02.2023 Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 18.00 ve 22.00, Kabatepe’den 20.00 seferleri yapılacaktır. 27.02.2023 Pazartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Bozcaada’dan saat 18.00, Geyikli’den ise saat 19.00 seferleri yapılacaktır” denildi.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri ile Geyikli’den saat 08.00, 10.00 ve 15.00 seferleri, Kapatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00 ile Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.