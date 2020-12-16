Boz ayı Arkadaş dünya literatürünü tamamıyla değiştirdi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği tarafından verici takılan boz ayı, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin’in Ardanuç ilçesine ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından ‘Arkadaş’ ismi verilen boz ayının kış uykusuna yatmadığı ortaya çıktı.

Sarıkamış’a göç eden boz ayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, verici takarak ’Arkadaş’ ismini verdikleri 5 yaşındaki dişi boz ayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış’tan Karadeniz Bölgesi’ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin’in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. ‘Arkadaş’ın kış uykusuna yatmadığı da ortaya çıktı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış’taki boz ayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini belirtti. Çoban, “Sarıkamış ormanlarında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi ile birlikte yaptığımız çalışmada, Arkadaş isimli bir boz ayı yakalamıştık. Bu yıl 86 kilo ağırlığındaydı. Bu boz ayıya uydu vericisi taktık. Uydudan takip etmek için Sarıkamış bizi her zaman şaşırtıyordu. Ama bu sefer daha fazla şaşırttı. Çünkü Sarıkamış’ta yakalanan bu Arkadaş isimli boz ayı, 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin’in Ardanuç ilçesindeki meyve bahçelerine ulaştı. Sarıkamış ormanlarına baktığınızda özellikle boz ayılar için onlara çok besin sağlayacak yüksek değerli besinler yok. Özellikle meyve ağaçları bulunmadığı için bu nedenle bazı boz ayılar Sarıkamış’tan Şenkaya üzerinden Karadeniz ormanlarına ulaşıyorlar ve bu ormanlarda daha yüksek kalorili besinlerle besleniyorlar. Bizim tahminimiz bu yönde” dedi.

“Arkadaş dünyadaki literatürün tamamıyla sil baştan yeniden yazılmasına sebep oldu”

Dünyada boz ayıların göç etmediğinin bilindiğini ifade eden Çoban, “Tabii biz bunu ilk keşfettiğimizde dünya literatürünü tamamıyla değiştirdik. Sarıkamış’ta elde ettiğimiz veri aslında dünyadaki literatürün tamamıyla sil baştan yeniden yazılmasına sebep oldu. Çünkü dünyada boz ayılar göç etmiyor diye biliniyor. Bizim boz ayılarımız ise beslenmek için Karadeniz’e gidiyorlar. Kış uykusuna yatmak için tekrar geri geliyorlar. Bu bizi çok şaşırtmıştı. O zaman keşfettiğimizde ama araştırmaya devam ettikçe daha farklı sonuçlar elde etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz sonuç 141 günde Ardanuç’a giden Arkadaş isimli boz ayımız, günde 10 bin adım atmış ve 7.8 kilometre yürümüş ve biz uydu vericisi taktıktan 141 gün sonra yola çıkmış ve ondan sonraki bütün zamanını yolda geçirmiş ve Ardanuç’a varmış. Ardanuş’a vardıktan sonra tekrar Sarıkamış’a gelmiş” diye konuştu.

“Şenkaya’da kalmış, tekrar Ardanuç’a dönmüş”

Arkadaş adlı ayının Ardanuç’tan Şenkaya’ya geldiğini ve buradan tekrar Ardanuç’a döndüğünü anlatan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, “Sarıkamış’ta bu Arkadaş isimli boz ayı yakalandıktan sonra 41 gün sonra Sarıkamış’ta kalmış, daha sonra da yola çıkmış, önce Şenkaya’ya gitmiş. Şenkaya’da biraz vakit geçirmiş, daha sonra Ardanuç’a gitmiş. İlginç olan Şenkaya’ya tekrar gelmiş. Tekrar Ardanuç’a geri dönmüş. Bu sayede bu zaman aralığında da bin 33 kilometre yol katetmiş ve günde 10 bin adım atmış. Bu da bizim dikkat çeken detaylar arasında” şeklinde konuştu.

KuzeyDoğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen boz ayının Karadeniz Bölgesi’nde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Boz ayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edilirken, Arkadaş’ın Sarıkamış’a ne zaman döneceği ise bilinmiyor.