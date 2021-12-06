Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Yeni yıla geri sayımın başladığı bu günlerde yeni yıl koleksiyonu hazırlayan Boyner, müşterilerine özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner açıklamasına göre, Boyner, yeni yıl dönemi için dünyaca ünlü markalarla Türkiye’nin en sevilen markalarının farklı zevk ve stillere uygun şık ve zarif ürünlerini bir araya getiriyor. Erkekler için gömlek ve kazaklar, son birkaç sezonun vazgeçilmezleri sweatshirt ve sweatpantler, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setleri Boyner’deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkı ve bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkati çekiyor. Geri dönüşüm odaklı sweatshirt ve sweatpant’ler de rahat ve şık görünümlerinin yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe katkıları ile bu senenin en güzel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. Işıltılı bir hediye arayanlar içinse küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve kol saatleri Boyner’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Boyner’de yılbaşı hediye alışverişinde çocuklar için de seçenekler sunuluyor. Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için sıcak tutacak kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül şık elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Boyner Evde ise yeni yılda sevdiklerini küçük hediyelerle mutlu etmek isteyenler için zengin seçenekler sunuyor. Boyner Evde’nin yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları mekanlara neşe ve enerji katarken en iyi yeni yıl hediyeleri olarak öne çıkıyor.



