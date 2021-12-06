banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri

Genel 06.12.2021, 13:35
Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Yeni yıla geri sayımın başladığı bu günlerde yeni yıl koleksiyonu hazırlayan Boyner, müşterilerine özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner açıklamasına göre, Boyner, yeni yıl dönemi için dünyaca ünlü markalarla Türkiye’nin en sevilen markalarının farklı zevk ve stillere uygun şık ve zarif ürünlerini bir araya getiriyor. Erkekler için gömlek ve kazaklar, son birkaç sezonun vazgeçilmezleri sweatshirt ve sweatpantler, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setleri Boyner’deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkı ve bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkati çekiyor. Geri dönüşüm odaklı sweatshirt ve sweatpant’ler de rahat ve şık görünümlerinin yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe katkıları ile bu senenin en güzel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. Işıltılı bir hediye arayanlar içinse küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve kol saatleri Boyner’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Boyner’de yılbaşı hediye alışverişinde çocuklar için de seçenekler sunuluyor. Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için sıcak tutacak kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül şık elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Boyner Evde ise yeni yılda sevdiklerini küçük hediyelerle mutlu etmek isteyenler için zengin seçenekler sunuyor. Boyner Evde’nin yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları mekanlara neşe ve enerji katarken en iyi yeni yıl hediyeleri olarak öne çıkıyor.


#Boyner
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8