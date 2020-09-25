Böyle beddua görülmedi

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ESKİŞEHİR’DE BİR VATANDAŞ OTOPARKININ KAPISINA ÇÖP BIRAKANLARI CAYDIRMAK İÇİN “BEDDUA EDERİM, KORONA VİRÜS OLURSUN” YAZILI KÂĞIDI DUVARA ASTI.
Genel 25.09.2020, 16:20
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Eskişehir’de bir vatandaş otoparkının kapısına çöp bırakanları caydırmak için “beddua ederim, Korona virüs olursun” yazılı kâğıdı duvara astı.
Eskişehir’in Vişnelik Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, apartmana ait otoparkın önüne çöp atanlara eşi görülmemiş şekilde tepki gösterdi. Otoparkın duvarına, “Buraya çöp bırakma, yoksa sana beddua ederim, Korona virüs olursun vatandaş” ifadelerinin yazılı olduğu bir kâğıt asan apartman sakini görenleri adeta hayrete düşürdü. Yazılı kâğıdın üzerinde ise hiç çöp olmaması dikkat çekti.
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