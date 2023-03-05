Boyanan derinin yenisinden farkı kalmıyor

Eskişehir’de terzilik yapan Bayram Önce, deri montların boyama sonrası eski görünümlerine kavuştuğunu dile getirdi.

Eskişehirli terzi Bayram Önce, deriye yapılan boyama işlemini anlattı. Vatandaşların hem onarım hem de dekoratif amaçlı olarak deri boyasına rağbet ettiklerini söyleyen Önce, mevsim nedeniyle mont bakım ve onarımlarının arttığına dikkat çekti. Derinin boyama işlemi sonrasında ilk günkü halinden farkı kalmadığını kaydeden terzi Önce, gerçek deri ile sahtesi arasında kullanım süresi bakımından büyük fark olduğunu belirtti. Önce, “Gerçek deri, uzun ömürlüdür ve yıllarca kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Hem besliyor hem güzelleştiriyor”

Terzi Önce, insanların mevsim şartlarından dolayı yıpranan deri malzemelerini bakıma getirdiğine vurgu yaparak, “İsteğe göre deri boyası yapıyoruz. Çünkü boya hem deriyi tekrar besler, ömrünü uzatır ve genellikle düzgün gözükmesini sağlar. Boyama işlemini yaparken ilk önce astar boyamasını gerçekleştiriyoruz. Sonrasındaysa cilalayarak boyanın koruyuculuğunu sağlıyoruz. Böylece mont eski görünümünü alıyor” dedi.

“Gerçek deri uzun ömürlüdür”

Vatandaşların genellikle yenisini almak yerine elindeki deriyi tamir ettirdiğini söyleyen Önce, “Babasında veya ailesinde eski deri mont olan varsa, bakımını yaptırıp tekrar giyiyor. Gerçek deri, sağlık açısından da iyidir. Örneğin vinleks yani suni deriyi giydiğinizde hem vücudu terletiyor hem de kanserojen madde üretiyor. Çünkü onlar naylon bazlı oluyor. Deri, hava ve nüfus alan canlı bir materyaldir. Gerçek deri uzun ömürlüdür. Yıllarca kullanabilirsiniz. Bazen bize 20-25 sene önce diktirmiş veya almış müşteri geliyor. Bunların sadece boya bakımı olabiliyor. Ufak tefek yırtığı oluyor veya parçası değişecek oluyor. Biz de gerekeni yapıyoruz. Fakat sahte deri en fazla 1-2 sene kullanılıyor. Üzerinde dökülmeler ya da dağılmalar oluşuyor. Bunları tekrar onarmak imkansız. Tamiratı olmuyor. Çünkü bezin üzerine PVC yani bildiğimiz plastik materyallerden yapılan bir işlemdir. Sahte deri montun yakalarında, sırtlarında ve kollarında çatlamalar görebilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.