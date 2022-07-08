Boşnak nine Fata Orloviç TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Bosna Hersek’te adalet savaşının simge ismi Fata Orloviç TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve YTB Başkanı Abdullah Eren, Boşnakların hukuk savaşı simgesi Nana Fata Orloviç’i Yıldız Sarayı’nda misafir etti. Hukukçu Senada Zatagi ve Rumeli Kanaat Önderleri Platformu Başkanı Atilla Baykal da ziyaret heyetinde yer aldı.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kenti yakınlarındaki Konyevic Polye köyünde yaşayan Fata Orloviç, bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesinin yıkımı için verdiği 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) kararıyla kazanmıştı