Bosna Hersek deprem bölgesine 573 yaşam konteyneri gönderdi

Bosna Hersek depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için 573 yaşam konteynerini demir yoluyla bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda ülkede bölgeye yardım gönderdi. Bunlardan biri de Bosna Hersek oldu. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için vagonlara yüklenen 573 yaşam konteyneri bölgeye gönderildi.