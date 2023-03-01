Yugoslavya’dan 1992’de ayrılan Bosna Hersek, bağımsızlığının 31’inci yılını kutluyor.

Bosna Hersek, 29 Şubat-1 Mart 1992’de gerçekleştirilen referandumun ardından bağımsızlığının 31’inci yılını kutluyor. Bağımsızlık Günü kutlamaları, başkent Saraybosna’daki Hum tepesinde Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesi ve ülkenin ulusal marşının çalınmasıyla başladı. Programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, yerel ve ulusal yetkililer ile ülke vatandaşları katıldı.

“1 Mart olmasaydı, Sırbistan’a ait bir bölge olurduk”

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Hum tepesindeki törenin ardından Kovaci Şehitliği’ndeki anıta çelenk bıraktı. Burada basına konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Becirovic, Bosna Hersek halkının 1 Mart’ta ortaya koyduğu demokratik iradeyi tüm Avrupa ve dünyanın kabul ettiğini belirterek, “Bu Bosna Hersek tarihinin kırılma noktasıdır. Bosna Hersek vatandaşlarının büyük çoğunluğunun özgür, bağımsız ve birlik içerisinde bir ülkeye yönelik iradesi olmasaydı, bugün ülkemiz ‘büyük Sırbistan’ sınırları içerisinde kalırdı” diye konuştu.

Bosna Hersek’in bağımsızlığını tanımayı reddedenlere de seslenen Becirovic, “Herkes eninde sonunda Bosna Hersek devletine ve anayasasına saygı göstermek durumunda olacak. Bu yasal ve resmi bir bayram. Herkes bu bayramla gurur duyabilir. Eğer bağımsız, özgür ve egemen bir devlet olmaya karar vermeseydik, Bosna Hersek bugün Sırbistan’daki Şumadiya bölgesinin statüsünde olurdu. Bosna Hersek vatandaşları, ülkenin bin yıllık tarihinin bu şekilde aşağılanmasına müsaade edemezdi” diye konuştu.

Kovaçi şehitliğindeki törenin ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Bosna Hersek’i savunurken hayatlarını kaybeden Boşnak, Sırp ve Hırvatlar anısına inşa edilen Sönmeyen Ateş anıtına çelenk bırakıldı.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, burada yaptığı konuşmada 1 Mart bağımsızlık referandumunda çok sayıda Sırp ve Hırvatın da Bosna Hersek’in bağımsızlığından yana oy kullandığını hatırlattı. Komsic, “Benim mensubu olduğum nesil, normal olanı yaptı ve bu ülkeyi savundu. Yeni nesillere düşen ise bu ülkeyi inşa etmeleri ve bugün olduğundan daha güzel bir yer haline getirmeleri” diye konuştu.