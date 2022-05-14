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Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti

Özgür Ağaoğlu problem yaşadığı eşiyle boşanma davasına, “Bekarlık Sultanlıktır” yazısının yer aldığı gelin aracı gibi süslettiği arabasıyla gitti. Dava sonucunda İstanbul turu yapan Ağaoğlu, "Görenler şaşırıyor, ilk başta gelin arabası zannediyor, yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

Genel 14.05.2022, 10:33
Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti

Özgür Ağaoğlu problem yaşadığı eşiyle boşanma davasına, “Bekarlık Sultanlıktır” yazısının yer aldığı gelin aracı gibi süslettiği arabasıyla gitti. Dava sonucunda İstanbul turu yapan Ağaoğlu, "Görenler şaşırıyor, ilk başta gelin arabası zannediyor, yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

Avcılar’da yaşayan Özgür Ağaoğlu eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerinde olan boşanma davasına gitmek için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti. Dava sonucunda Bulgar kökenli eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu “Bekarlık Sultanlıktır” yazılı aracı ile İstanbul’u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.

Trafikteki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği Ağaoğlu yaşananlar ile ilgili, “Benim 5 seneden beri nikahlı karımdı biz ayrılmaya karar verdik. Kendisi Bulgaristan göçmeniydi uzun süre anlaşmaya çalıştık ama anlaşamayınca ortak bir karar ile ayrılmak istedik. Ben aracımı bu şekilde süsletip adliyeye gittim sabah Allah herkese nasip etsin. Evli olup da çoluğu çocuğu olmayanlara özellikle bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Benim bir ahım vardı boşandığım zaman bu şekilde yapacağım diyordum yaptım. Bu şekilde Boğaz Köprüsünü, Tem Otoyolu’nu geçtim Arnavutköy’e kadar geldim. Gören insanlar şaşırıyor ilk başta gelin arabası zannediyor yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Önce aracımı süslettim sonra adliyeye gittim”

Konuşmasına devam eden Özgür Ağaoğlu, “Sabah evimin yanındaki bir çiçekçiye gittim ben boşanıyorum, ne kadar süsleme olur dedim ’bugün hemen yapabiliriz’ dediler. Hemen aracımı süslettim ve adliyeye gittim sonrasında. Avcılar’da başladım yolculuğuma her yeri dolaştım şimdi de Tekirdağ’a gideceğim” şeklinde konuştu.

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