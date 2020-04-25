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Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi

ERZURUM’DA KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK DEVAM ETTİ. BOŞ KALAN SOKAKLAR HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi

ERZURUM’DA KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK DEVAM ETTİ. BOŞ KALAN SOKAKLAR HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:39
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Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti. Boş kalan sokaklar havadan drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin üçüncü gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın üçüncü gününde de kent genelinde ki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Boş kalan sokaklar ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından havadan görüntülendi.

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