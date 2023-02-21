Borrell’den "Türkiye’nin yanındayız" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Hatay merkezli depremin ardından AB’nin Türkiye’deki durumu yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Borrell, Türkiye’nin yanında olduklarını söyleyerek, "Türkiye’nin Hatay şehrinde tekrar bir depremin meydana geldiği, etkilenen ailelerin acılarını ve yıkımlarını artıran durumu yakından takip ediyoruz. Bu zor günlerde Türkiye’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.