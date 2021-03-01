Bornova Belediyesinin yıkımına vatandaştan tepki

İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesinde 2B kapsamında yer alan arazilerdeki evleri Bornova Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan vatandaşlar, yıkıma tepki gösterdi.

İzmir Bornova’daki Yakaköy Mahallesinde 2B kapsamında yer alan arazilerden ev alan vatandaşlar, mahkeme kararı üzerine Bornova Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkıma tepki gösterdi. Yıkım sırasında vatandaş ve görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar, mahkeme kararları sonuçlanmadan yıkım işlemi yapılmaması gerektiğini belirterek soruna çözüm bulunmasını talep etti.

“Mahkeme süreci devam ederken yıkmak kanuna aykırı”

Caner Tan isimli vatandaş, “2B araziler, orman vasfını kaybetmiş tarım arazileridir. 2017’den önce yapılmış evler için yapı kayıt belgeleri dağıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yapı kayıt belgelerinin bir kısmını iptal etti. 2017’den sonra yapılanlar var, yarısı bitmiş yarısı bitmemiş olanlar var. Bununla ilgili olarak vatandaşlarla bakanlık arasındaki davalar devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşların kazandığı davalar var. Biz bu mahkeme süreçlerinin bitmesini bekliyoruz. 2B araziler, vatandaşa devlet tarafından satılan arazilerdir. Vatandaşın bedavadan üzerine konduğu yerler değildir. Bunlar parasıyla satılan araziler. Biz burayı alırken bakanlığa ve Milli Emlak’a sorarak aldık. Tapuları çıktığı zaman bu bedelleri de yatıracağız. İnsanların daha önceden kazandığı davaları yetkililere ulaştırmamıza rağmen vatandaş olarak sesimizi duyuramıyoruz. Şu an Bornova Belediyesi yıkımı yapıyor. Yıkım kararının valilik ve bakanlık tarafından tebliğ edildiğini söylüyor. Davası devam eden yerler var. Mahkeme süreci devam ederken yıkmak kanuna, hukuka aykırıdır. Cuma günü yıkım kararlarının haksız olduğunu belirtmek için belediyeye gittik, belediye başkanı lütfedip aşağıya inmedi. Seçim zamanı yanımızdan eksik olmuyorlar. Burada depremzedeler de var. Bir göz odayı yıkıyorlar. Bu civarda 800 ev olduğu söyleniyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen var, edilmeyen var. Neye göre iptal edildiği belli değil” dedi.

Aralarında depremzedeler var

Barış Özdemir isimli depremzede de, “Bayraklı’da Deniz Apartmanı’nda oturuyorduk. Depremden sonra hasarlı olduğu için binamız yıkıldı. Eşim 1999 depremini de yaşadı. Deprem korkumuz hep olduğu için ‘tek katlı yerlerde yaşayalım’ dedik. 2018’de burada içinde yapı olan bir yer aldık. Mevcut yapıyı yıkarak depreme dayanıklı hale getirdik, kolon ekledik. Tek suçumuz bu. Eğer yıkmadan yapı kayıt belgesine başvursak belki iptal edilmeyecekti. Belediye de 2 yıldır bizimle uğraşıyor. Evlerimizi yıkıyor. Şehir merkezindeki hasarlı binalar yıkılmıyor, depreme dayanıklı binalara göz dikmiş. Şu an evim yıkılmış değil ama yıkarlarsa da bahçeye çadır kurup oturacağım. Başka evimiz yok” diye konuştu.

Ekiplerin yıkım işlemleri devam ediyor.