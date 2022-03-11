Bornova Belediyesine imar tepkisi

İzmir’in Bornova ilçesi Kızılay Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren mahalleleri için tasarlanan imar planında büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, Bornova Belediyesine tepki gösterdi. Belediye önünde toplanan mahalleliler, imar planının iptal edilmesini talep etti.

Bornova Belediyesi, kentsel dönüşüm planlamaları kapsamında ilçe merkezine en yakın mahallelerden biri olan Kızılay Mahallesi için bir imar planı hazırlamıştı. 30 hektar büyüklüğünde alanı kapsayan imar planı, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde kabul edildikten sonra askıya çıkarılmıştı. Askı sürecinde yapılan itirazlar uygun bulunmayarak imar planı çalışması tamamlandı.

Bornova Belediyesi önünde toplandılar

Evleri imar planına dahil olan mahalleliler, imar planında evlerinin arsa olarak görüldüğünü, arsalarının yüzde 45’inin kamu alanına ayrıldığını ve kalan bölümün ise yalnızca yüzde 40’ına imar izni verilmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Daha önce söz konusu imar planına defalarca itiraz ettiklerini; ancak hiçbir taleplerinin kabul görmediğini söyleyen mahalle sakinleri, bu defa Bornova Belediyesi binasının önünde toplanarak eylem yaptı. Eylemde sloganlar atan mahalleliler, imar planının iptal edilmesini talep etti.

"Belediyenin verdiği evraka güvenerek arsa ve ev alanlar var"

Mahalle sakinlerinden Bilal Kanteper, imarlı ve ruhsatlı evlerinin yok sayıldığını belirterek, "Evlerimizi ev olarak değil arsa olarak görüyorlar. Arsadan yüzde 45 pay alıp ona göre bize imar alanı vereceklermiş. Burayı revizyon alanı ilan ederken insanlara hala belge vermeye devam ediyorlar. Revizyon yapacağın yere imar durumunu veremezsin. Belediyenin verdiği evraka güvenerek arsa ve ev alanlar var. Bu nasıl olacak şimdi? Bizim mahallemizde kaçak yapılar da var; ama kaçak olmayan yerler bile kendi müteahhitlerine parsel parsel veriyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

"Kime peşkeş çekiliyor"

Bir başka mahalleli Cihan Akbulut ise imar değişikliğine karşı olmadıklarını; ancak imar planının daha hakkaniyetli yapılması gerektiğini söyledi. İmar planı sonucunda kendisine küçük bir daire düştüğünü; ancak kalabalık bir ailesi olması sebebiyle kiraya çıkmak durumunda kalacağını ifade eden Akbulut, "Benim emekli maaşım 3 bin TL. 2 bin TL’den aşağı kiralık ev yok. Ben nasıl geçineceğim? Başkan herkesin bunu kabul ettiğini söylüyor; ama öyle bir şey yok. İnsanlarda itiraz dilekçesine 236 TL verecek para yok. Birçok insan bunu veremedi, diğerlerinin haberi bile yok. Ben buradan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum; İzmir, CHP’nin kalesiydi; ama bundan sonra değil. Ellerim kırılsaydı da ben CHP’ye oy vermeseydim. Benim çoluğumun çocuğumun rızkı gidiyor. Kime peşkeş çekiliyor? Biz kimsenin hakkını yemedik, hakkımızı da yedirmeyiz" dedi.