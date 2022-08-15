Boris Johnson’ın yeniden köşe yazarlığı teklifi aldığı iddia edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Daily Mail gazetesinden köşe yazarlığı teklifi aldığı iddia edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eski mesleği olan gazeteciliğe dönebileceği gündeme geldi. İngltere’de günlük yayınlanan Daily Mail gazetesinin, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa eden Jonhson’a köşe yazarlığı teklifi yaptığı iddia edildi.

Maaşı azalacak

Johnson’ın başbakanlık görevinin sona ermesinin ardından maaşının da yarı yarıya düşerek yaklaşık 84 bin sterline gerileyecek olması akıllara ek gelir elde etmek için köşe yazarlığına sıcak bakabileceğini getirdi. Camberwell’deki evini 1,6 milyon sterline satılığa çıkaran Johnson’dan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Öte yandan Başbakan olmadan önce Daily Telegraph gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı bilinen Johnson, ayda 10 saat çalışarak 275 bin sterlin kazanıyordu.

İngiltere yeni başbakanını seçecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2’ye indirilmişti. Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül’de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek.