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Bordan gelen hijyen, ortam ve yüzeyi dezenfekte edecek

ETİ MADEN İŞLETME GENEL MÜDÜRÜ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI DERYA MARAŞLIOĞLU, “KİŞİSEL ALANLARIN DEZENFEKSİYONUNUN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU BARİZ BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI. ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OKULLAR AÇILACAK. DEZENFEKSİYONU SAĞLAYARAK BULAŞ RİSKİNİ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ” DEDİ.

Genel 11.08.2020, 09:37
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Bordan gelen hijyen, ortam ve yüzeyi dezenfekte edecek

ETİ Maden İşletme Genel Müdürü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, “Kişisel alanların dezenfeksiyonunun ne kadar önemli olduğu bariz bir şekilde ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Dezenfeksiyonu sağlayarak bulaş riskini ortadan kaldırabiliriz” dedi.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) yerleşkesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde bulunduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığını belirterek seri üretime geçildiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan ETİ Maden İşletme Genel Müdürü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, kişisel ve umumi alanlarda hijyenin çok önemli olduğunu hatırlatarak, bulaş riskini azaltmak için mutlaka dezenfektan gibi ürünlere gerek duyulduğunu aktardı.

“BOREN laboratuvarlarında BORTAM ürünü geliştirildi”

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in koordinasyonunda BOREN laboratuvarlarında hummalı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Derya Maraşlıoğlu, “BOREN laboratuvarında geliştirilen Borel El Dezenfektanı’yla çalışmalarımıza başlamıştık. Daha sonra kişisel alanların dezenfeksiyonunun ne kadar önemli olduğu bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunun üzerine ortam ve yüzey dezenfektanı için bir formül çalışmasına başlandı. BOREN laboratuvarlarında BORTAM ürünü geliştirildi. Hem ortam hem yüzey dezenfeksiyonu olarak; insanın olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılıyor. İçinde etil alkol, borik asit, lavanta yağı gibi bir karışım söz konusu. Seri üretime de başlandı” diye konuştu.

“İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir”

Sağlık Bakanlığından ruhsat alındığına değinen Maraşlıoğlu, bulaş riskinin olduğu her yüzeyde ürünün rahatlıkla kullanılabileceğinden bahsetti. Gerek kendi evinde gerekse çalışma ortamında BORTAM’ı kullandığını aktaran Maraşlıoğlu, “Tabii ki biz de hem ortam hem de yüzey için kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı da alındı. Tüm testlerden de geçti. Örneğin; bir asansöre bindik. Bir bulaş riski ve tereddüttü yaşıyoruz. Hem ortama sıkarak, asansörün içindeki ortamı temizleyebiliriz hem de asansörün tuşlarına da sıkarak rahatlıkla kullanabiliriz. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

“BORTAM’la dezenfeksiyonu sağlayarak bulaş riskini ortadan kaldırabiliriz”

31 Ağustos’ta açılması planlanan okullarda da BORTAM’ın önemli bir rol oynayacağına değinen Maraşlıoğlu, gerekli görülürse ürünün cep boyutlarında da üretilebileceğini aktardı. Maraşlıoğlu, “Önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Dezenfeksiyonu sağlayarak bulaş riskini ortadan kaldırabiliriz. Üreticimizle konuşup bu ürünün taşınabilir olanını da üretmeyi düşünebiliriz. Kullanımının yoğun olacağını düşündük; o yüzden büyük boyla başladık” ifadelerini kullandı.

“Bu ürünü kullanırken bulunduğunuz ortamı terk etmenize gerek kalmayacak”

BORTAM’ın piyasadaki muadillerinden çok farklı olduğunu belirten Maraşlıoğlu, “Farkından ziyade kullanım amacı çok önemli. İnsanın olduğu ortamlarda kullanabileceğimiz bir dezenfektan üretme yoluna gittik. Bu ürünü kullanırken bulunduğunuz ortamı terk etmenize gerek kalmayacak. Uygulamayı yaptığınız alana rahatlıkla dokunabileceksiniz. Borel’in kullanımında biz cilde rahatlık verecek bir dokunma hissi bırakmıştık ama BORTAM cilde uygulanmadığı için dezenfeksiyon ön plana çıktı” dedi.

“Borlu bulaşık yıkama ürünü de gündemimizde”

Borlu bulaşık yıkama ürününün de Ar-Ge çalışmalarının sonuçlanmak üzere olduğunun sinyallerini veren Maraşlıoğlu, “Günlük kullanıma uygun Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Boron toz çamaşır temizlik ürünümüz çıkmıştı geçen yıl. Şimdi bulaşık makinesi ve elde yıkama için neler yapabiliriz diye çalışmalar sürüyor. Borlu bulaşık yıkama ürünü de gündemimizde. Bu üründe bir tanıtımla duyurulacaktır fakat çalışmaların sonuna geldik diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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