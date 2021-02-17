Bombalı terör saldırısının şehitleri unutulmadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK terör örgütü tarafından 17 Şubat 2017’de savcılar sitesine bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete mezarları başında anıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017´de bombalı araçla savcılar sitesine düzenlenen hain terör saldırısında, kapının önündeki yavru kediyi süt ile beslemek için evden çıktığı sırada şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile şehit bekçi İbrahim Kete, unutulmadı.

PKK terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz, İbrahim Kete’yi mezarı başında andı. Şehidin mezarı başında bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Dereci, "Bugün, 2017 yılında PKK terör örgütünün iki sivil vatandaşımızı katletmesinin yıldönümü. Bu menfur saldırıyı şehit ailelerimizin yanında bir daha şiddetle kınıyoruz. Allah iki şehit kardeşimizin mekanlarını cennet eylesin, kalanlara sabır diliyorum. Yine birkaç gün önce Gara’da bu terör örgütü 13 sivil vatandaşımızı katletti. Yine üç askerimizi şehit etti. Bundan dolayı tüm Türkiye´ye başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Acı aynı acı, mücadelemiz aynı. Şer odaklarıyla mücadelemiz devam edecek. Tüm şehit kardeşlerimin şehadetini Allah kabul etsin, alilerin başı sağ olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edilerek mezarlarına karanfil bırakıldı. Mezarlıktan ayrılan protokol üyeleri daha sonra şehitlerin ailelerini ziyaret etti.