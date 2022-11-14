Bombalı saldırıda yaralanan vatandaş tedavisinin ardından taburcu oldu

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda yaralanan bir vatandaş, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadettin Çevik, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayı anlatan Çevik, bir anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Kulağımda sıkıntı var. Ayaklarımda sıkıntı var. Şu anda ağır işitiyorum" dedi.