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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Bombalı saldırıda hayatını kaybeden karı koca son yolculuklarına uğurlanıyor
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden Adem ve eşi Mukaddes Elif Topkara için Sarıyer Ayazağa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Çiftin cenazesi kılınacak namazın ardından son yolculuklarına uğurlanacak.
Genel 14.11.2022, 15:22
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden Adem ve eşi Mukaddes Elif Topkara için Sarıyer Ayazağa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Çiftin cenazesi kılınacak namazın ardından son yolculuklarına uğurlanacak.