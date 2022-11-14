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Bombalı saldırıda hayatını kaybeden karı koca son yolculuklarına uğurlanıyor

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden Adem ve eşi Mukaddes Elif Topkara için Sarıyer Ayazağa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Çiftin cenazesi kılınacak namazın ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Genel 14.11.2022, 15:22
Bombalı saldırıda hayatını kaybeden karı koca son yolculuklarına uğurlanıyor

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden Adem ve eşi Mukaddes Elif Topkara için Sarıyer Ayazağa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Çiftin cenazesi kılınacak namazın ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

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