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Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 75’e yükseldi

Bolu’da, etkili olan kar yağışı ve yağmur, kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesini yüzde 75’e yükseltti.

Genel 13.04.2021, 12:11
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Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 75’e yükseldi

Bolu’da, etkili olan kar yağışı ve yağmur, kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesini yüzde 75’e yükseltti.

Bolu’da, yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18’lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kiometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı’nda geçtiğimiz aylarda yüzde 18’lere kadar düşen su seviyesi yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 75’e kadar çıktı.

Karların eridiği ve yer altı kaynaklarının beslediği Gölköy Barajı’nda bugün itibariyle 16,5 milyon metreküp su tutulurken, barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.
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