Bolu’da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza yerinde çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.