Bolu’da üniversite öğrencilerinden otobüs zamlarına tepki

Bolu Belediye meclisinin öğrenci ulaşım ücretlerini 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltmesini protesto eden üniversite öğrencileri, zamların geri alınmasını istedi.

Bolu Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısında, özel halk otobüslerinde öğrenci ulaşım ücretlerinin 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltilmesi kararı alındı. Meclis tarafından alınan karar öğrencilerin tepkisine sebep oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aktivite merkezi önünde toplanan bir grup öğrenci, "Ulaşım hakkımız engellenemez, zamlar geri alınsın" yazılı pankartla zamları protesto etti.

Ulaşım zammının geri alınmasını isteyen öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Taha Furkan Canik, "850 lira olan burs ücreti barınma, beslenme, ulaşım, internet gibi temel haklarımızı bile karşılamamaktadır. Bir çoğumuz eğitim hayatımıza devam edebilmek için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin aldığı karar ile öğrenci tarifesi 3,75 liradan 5 liraya çıkarıldı. Faturalarımıza ve temel gıdaya kabul etmediğimiz gibi belediye meclisinden geçen zam kararını da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz” dedi.