Bolu’da turizm çalışanları aşılanıyor

Bolu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personel, korona virüs aşısı olmaya başladı.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerine sahip Bolu’da, turizm sektöründe çalışan personel korona virüs aşısı olmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personele yönelik başlatılan aşı programı çerçevesinde turizm çalışanları sağlık merkezlerine giderek ilk aşılarını oldular.

Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum”

Kentin en büyük istihdam alanlarından birisinin turizm sektörü olduğunu söyleyen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “İlimizde, her sektör birbirinden önemli ancak turizm sektörü, ilimize en büyük istihdamı sağlayan sektör. Bolu, İstanbul ile Ankara’nın ortasında, hareketli bir alanda olan ve yurt içi turizmine hizmet eden illerin başında geliyor. Ülkemizin de en önemli sektörlerinden biri turizm sektörü. Korona virüs tehdidinin en fazla olduğu sektörlerden biri haline geldiği için turizmcilerin acilen aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum, doğru bir hamledir. Turizm sektörü bizim için önemlidir" dedi.

“Algıyı pozitif yöne etkileyecektir”

Turizm sektöründe çalışanların aşılanmasının ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyeceğini ifade eden Ateş, “Bu konuda algı da çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Özellikle Avrupa’da aşılamalar, ülkemize göre daha hızlı ilerlemekte. En büyük turizm kaynağımızın Avrupa olduğu gözüküyor. Avrupa’da, turizm açısından aşılanmış bölgelere kayma var. Bu nedenle turizm sektörüne hizmet verenlerin de aşılanmış olması, turistlerin kendilerini en az riskli görmeleri noktasında hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak. Sanayi sektörü hareketlenmiş durumda ama turizmin hareketlenmesi için bu çalışmaların yapılmasında fayda görüyorum. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması, ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.