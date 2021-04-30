Bolu’da tam kapanmanın ilk gününde sürücüler denetleniyor

Bolu’da tam kapanma öncesinde binlerce aracın geçiş yaptığı D-100 Karayolu üzerinde polis ekipleri araç ve sürücüleri tek tek denetliyor.

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte il genelinde denetimler artırıldı. Polis ekipleri Ankara ve İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan D-100 Karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında araç ve sürücüleri tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde tam kapanma süresince izin belgeleri olan sürücüler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaların yönünde uyarılarak gönderildi.