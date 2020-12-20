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Bolu’da sessiz kalan sokaklardaki güvercinleri polisler besledi
Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen kent merkezinde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi.
Genel 20.12.2020, 15:34
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Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen kent merkezinde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi.Bolu’da korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle sokak hayvanları Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yalnız bırakılmadı. Ekipler, Büyükcami Mahalles’nde bulunan Yıldırım Bayezit Camii’nin avlusunda toplanan güvercin ve kedileri yanlarında getirdikleri yemlerle beslediler. Yüzlerce güvercinin aynı anda kanat çırparak havalanması hoş görüntüler oluşturdu.
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