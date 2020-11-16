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Bolu’da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma

Bolu’da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde maskesini kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı. Ceza kesilen vatandaş polise ısrarla ‘Sen hiç maskeni indirmiyor musun?’ diye sordu.

Genel 16.11.2020, 13:56
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Bolu’da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma

Bolu’da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde maskesini kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı. Ceza kesilen vatandaş polise ısrarla ‘Sen hiç maskeni indirmiyor musun?’ diye sordu.

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maske ve sigara denetimi yapıldı. Caddenin belirli noktalarında denetim yapan ekipler, sigara içen, yürür şekilde yiyecek tüketen ve maske takmayanlara idari para cezası uyguladı. Maskesini kurallara uygun olarak takmayan Harun Ö. isimli vatandaş polis ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymadığı için ceza kesileceği söylenen Harun Ö. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Kesilen cezaya tepki gösteren Harun Ö., denetim yapan polis memuruna ısrarla, ‘Sen hiç maskeni indirmiyor musun?” diye sordu. Polis memurunun yemek yemek dışında maskesini indirmediğini söylemesi üzerine Harun Ö., ‘Sen hiç indirmiyorsan ben senin önünde eğilerek saygı duyayım. Akşama kadar hiç indirmiyor musun? Yemek haricinde de mi indirmiyorsun? O zaman sen çok dürüst bir adamsın. Cezayı yazdın rahatladın, iyi oldu” dedi.

Harun Ö.’nün tepkilerine karşı soğukkanlılığını koruyarak açıklama yapmaya çalışan ekipler, ceza makbuzunu teslim ederek vatandaşı gönderdi.
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