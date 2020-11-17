Bolu’da korona yasaklarına uymayanlara 72 bin 900 lira ceza

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan korona virüs salgını denetiminde kurallara uymayan 81 kişiye 72 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Bolu’da artan korona virüs salgını nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı denetim yapıldı. Ekipler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal caddesi başta olmak üzere, 44 mahalle, 1 pazar yeri ve 6 sabit noktada 74 personelle maske, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gün boyunca yapılan denetimlerde 43 kişiye maske takmamak veya usulüne uygun maske kullanmamaktan, 36 kişiye sigara içerek veya bir şeyler yiyerek içerek maske takmamaktan ve 65 yaş üstü 2 kişiye 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaktan olmak üzere toplam 81 kişiye 72 bin 900 lira idari para cezası kesildi.