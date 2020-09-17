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Bolu’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza
BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ARTAN KORONA VİRÜS VAKALARI NEDENİYLE YAPILAN GENİŞ ÇAPLI DENETİMDE KURALLARA UYMAYANLARA TOPLAM 21 BİN 980 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
Genel 17.09.2020, 11:10
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Bolu’nun Gerede ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimde kurallara uymayanlara toplam 21 bin 980 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarla temas nedeniyle artan korona virüs vak’aları nedeniyle güvenlik, sağlık ve gıda konularında görevli 77 personelle geniş çaplı denetim yapıldı. Gerede’de, 66 iş yeri, 6 mesire alanında yapılan denetimlerde ve 40 araç kontrolünde,21 şahsa maske kuralını ihlalden 18 bin 800 lira,1 dinlenme tesisi işletme sahibine hijyen kurallarına aykırı hareket etmekten 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
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