Bolu’da kısıtlamaya saatler kala Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı

Bolu’da, kısıtlama nedeniyle hafta sonu tatilcilerin gidemediği Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamaya saatler kala ziyaretçi akınına uğradı. Tatilcilerin keyifli anlar yaşadığı Gölcük’ün kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler güneşli havayı da fırsat bilerek Gölcük’te keyifli anlar yaşadılar. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, donmuş göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdiler. Aileleriyle birlikte Gölcük’e gelen çocuklar ise, kayak yaparak eğlendiler.

Yılın 4 mevsimi yurt içi ve yurt dışından binlerce tatilcinin tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nın çevresinde bulunan çam ağaçlarının karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 30 derecelere kadar düşmesi sonrası buz tutan gölün ormanla bütünleştiği görüntüler tatilcileri mest etti.

Tatil için İstanbul’dan gelen İsmet Turna ve eşi Emine Turna, “Burası çok güzel. İlk defa geliyoruz. Böyle güzel yerleri nasıl kaçırdık. Çok hoşumuza gitti. Burada manzara bir başka. Göl harika, tamamen buz tutmuş” dediler.