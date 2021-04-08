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Bolu’da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

Bolu’da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı.

Genel 08.04.2021, 15:01
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Bolu’da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

Bolu’da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı.

Bolu’da, göçle birlikte yuvalarına dönen baharın müjdecisi yüzlerce leylek bir araya geldi. Bolu’da özellikle Nisan aylarında sayıları artan leylekler, Gölköy mevkiinde bir araya gelerek yuvalarına gitmeden önce dairesel uçuşlar gerçekleştirdi. Yüzlerce leyleğin gökyüzünde bir arada uçuşu görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca birlikte uçan leylekler daha sonra birbirlerinden ayrılarak yuvalarına uçtu.
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