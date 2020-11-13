Bolu’da, eğitime verilen ara tatilde oteller yüzde 70 doluluk hedefliyor

Bolu’da eğitime verilen ara tatil için tüm hazırlıklarını tamamlayan oteller korona virüs salgını nedeniyle yüzde 70 doluluk bekliyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerine sahip olan ve tatil günlerinde Gölcük ve Abant Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı’na ziyaretçi akını yaşanan Bolu’da, eğitime verilen ara tatil nedeniyle otellerde hareketlilik başladı. Tatillerini doğayla iç içe ve sonbaharın tüm renklerini içinde barındıran ormanlarının arasında geçirmek isteyen tatilciler otelleri doldurmaya başladı. Ara tatilde misafirlerini ağırlayacak olan oteller ise, korona virüs salgınına karşı bütün önlemlerini aldı.

“Covid’e karşı hazırlığımızı yaptık”

Bölgedeki bütün otellerin güvenli otel sertifikası aldığını söyleyen Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Bugünden itibaren yarı yıl tatili başlıyor. Otelciler olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Covid’e karşı hazırlığımızı yaptık. Açık büfelerde, misafirlerin maske, mesafe ve hijyen konuları en son safhasına kadar uygulanmak şartıyla hazır hale geldi. Bölgemizdeki tüm oteller Güvenli Otel Sertifikasını aldılar. Gerçekten güvenli. Bizden habersiz gizli misafir şeklinde otelimizi denetlemeye geliyorlar. En ufak bir yanlışı olanın belgesinin iptal edilmesi söz konusu” dedi.

“Hedef yüzde 70 doluluk”

Yoğun bir misafir akını beklediklerini ifade eden Ergül, “Bölgemizde Gölcük, Abant ve Yedigöller tam renk cümbüşünün olduğu zaman. Sonbaharın en güzel zamanı. Yoğun bir misafir akını bekliyoruz. Doluluğumuz yüzde 30’larda gidiyordu. Ama şimdi yüzde 70’lerde doluluk bekliyoruz. Daha fazla beklerdik ama 65 yaş üzeri kısıtlamalardan dolayı yüzde yüz olacağını düşünmüyorum ama yüzde 70’leri yakalarız diye düşünüyorum” diye konuştu.