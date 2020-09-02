Bolu’da Bahçeşehir Koleji eğitime başladı

Bolu’da eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdürü Özlem Dağ, “Bizim hazır olan eğitim kurumu olarak arzumuz, 21 Eylül’de tüm öğrencilerimizi yüz yüze eğitimde görmek” dedi.

Bolu’da 2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemine başlayan Bahçeşehir Koleji’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Karacasu mevkiinde bulunan bir otelde yapılan tanıtım toplantısına Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve okul yöneticileri katıldı. Eğitime 17 Ağustos itibariyle başladıklarını söyleyen Dağ, “Özel bir dönemde 2020-2021 eğitim dönemine başlıyoruz. Her yıl olduğundan farklı heyecanlar yaşıyoruz. Çocuklarımızdan fiziken ayrı kaldık. Mart ayından bu yana öğrencilerimizle uzaktan eğitim sürecine devam ediyoruz. Ama 17 ağustos itibariyle okul öncesi birimlerimizle, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizle ve 5 yaştan 1’inci sınıfa geçecek hazırlık grubu öğrencilerimizle farklı çalışmalar için bir araya gelmeye başladık” dedi.

“Tüm hazırlıklar tamamlandı”

Kolejin Bolu kampüsünde yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Dağ, “Uzaktan eğitim sürecinde çok başarıyla yürüttüğümüz bir süreç var. Ama çocuklarımızın okullarda olması en temel motivasyonumuz. Okullarımızı da bunun için hazırladık. Bolu kampüsümüzü de ziyaret ettim. Hem sosyal mesafe önlemleriyle, hem hijyen ve güvenlik önlemleriyle hem de şu anki süreçte yer alan ekibimizin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yönüyle hazırlıklarını tamamlamışlar. Tüm Türkiye genelinde bu süreci aynı şekilde yürüttük. Okullarımız uzaktan eğitim sürecinde de yüz yüze eğitim için hazırladık. Yeni dönemi, yeni normalin ihtiyaçlarına göre, yeni kampüs yaşamına göre kampüslerimizi öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Bahçeşehir Koleji olarak arzumuz 21 Eylül’de tüm öğrencilerimizi yüz yüze eğitim ile kampüslerimizde görmek" şeklinde konuştu.

“Dijital platform gelişmeye devam ediyor”

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenim platformu Metodbox‘ı oluşturduklarını ve pandemi sürecinde de kullandıklarını ifade eden Dağ, “Biz yaklaşık 5 yıldır uzaktan eğitim platformu olan dijital bir platforma yatırım yapıyorduk. 2 yıldır da bu platformu kullanmaya başlamıştık. Uzaktan eğitim denildiğinde bazı argümanlar karıştırılıyor ve yanlış da bilgilendiriliyor veliler. Uzaktan eğitim demek canlı derslerle yüz yüze eğitim yapmaktan ibaret bir eğitim şekli değil. Uzaktan eğitim çok sağlam bir içerikle öğrenciyi merkeze alan bir metotla dijital platform ve içeriklerle öğrencinin eğitim-öğretim sürecini zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmeniz demektir. Biz yapay zeka tabanlı bir dijital platform oluşturduk. Yazılım mühendisleri çalıştı ama her şeyden önemlisi Bahçeşehir Koleji’nin 12 binin üzerinde eğitim yöneticisi bu platforma 5 yıl boyunca içerik oluşturdu. Biz aslında bunu pandemi süreci için çalışmamıştık. Yani tam zamanlı uzaktan eğitim süreci için çalışılan bir platform değil aslında. Bu eğitim öğretim sürecinin uzaktan eğitim bölümünü desteklemek için çalışılan bir platformdu. Ama pandemi sürecinde tamamen bu amaçla kullanıldı. Bu anlamda da gelişmeye devam ediyor” dedi.

Dağ, son olarak dünyaya liderlik yaptıklarını belirterek, “Biz, geleceği yetiştiriyoruz. Bilim ve teknoloji ihraç edecek bir ülke olacağız. Uzak vadede de değil. Yakın ve orta vadede bunu hedefliyoruz. O yüzden bu nesilleri bu süreçlere aşina yetiştirebilen, geliştirebilen ve üretebilen nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Bu anlamda da dünyaya liderlik yaptık. Bunu da gururla paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.