Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleyle öldürülmesinde yürütme durduruldu

Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleye çıkarılarak vurulmasına karşı açılan davada, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edilen bilgiye göre, Bolu’da bulunan 16 kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler arasında yer aldı. Kararın açıklanmasının ardından biraraya gelen Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, BOLHAYKO ve BOLPATİ dernekleri ile Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, 16 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihaleye eksik hususların giderilmesi ve delillerin toplanması için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, “Dava konusu işlemin avlanma ihalesine ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek mahiyette bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” denildi.