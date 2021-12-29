Bolu, yılbaşında 10 bin kişiyi ağırlayacak

Bolu’da, yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan otellerin yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlaması beklenirken, özellikle Kartalkaya’ya Rus turistlerin yoğun ilgisi oldu.

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerine sahip olan Bolu’da, yılbaşı için bölgede bulunan otellerde hazırlıklar tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile kış turizminin merkezi haline gelen Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaştı. Türkiye’nin en seçkin sanatçılarının sahne alacağı otellerde korona virüs tedbirleri de uygulanmaya devam edecek. Tatilciler, gece saat 24.00’e kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeni yıla girmenin heyecanını yaşayacak.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Yılbaşı hazırlıkları otellerimizde bitti. Bazı otellerimiz tanınmış ünlülerle program yapıyor. Bazıları ise daha az tanınmış kişilerle yapacak. Ama her otelde bir program var. Otellerin doluluk oranı da yüzde 90’lar civarında. Ama belki yüzde yüzü dolduranlar da olacak gibi görünüyor. Gelecek misafirlerin ilgisi bizim bölgeye çok iyi. Özellikle Kartalkaya’ya çok yoğun ilgi var. Orada da bütün hazırlıklar bitti. Yollarda hiçbir problem yok. Özel İdare ekipleri yolları tuzluyor. Kartalkaya’nın yolları D-100 karayolu kadar güvenli. Bölgemizde diğer otelci arkadaşlarımız da tüm hazırlıklarını yaptı” dedi.

“Denetimler devam ediyor”

Yılbaşı programlarında pandemi kurallarının uygulanacağını ifade eden Ergül, “Gece 24.00’e kadar eğlence olacak. Ama yine kontrollü bir eğlence olacak. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulacak. Gerek yerelden gerekse Turizm Bakanlığı’ndan denetimler devam ediyor. Denetimler altında yılbaşına gireceğiz” şeklinde konuştu.

“Rusların ilgisi çok”

Kayak merkezlerine özellikle Rus turistlerin ilgisinin fazla olduğun belirten Ergül, “Pandemiden önce Ruslar’ın ilgisi vardı. Geçen sene pandemiden dolayı iptaller oldu. Bu iptaller bu sene daha iyi olacak gibi. Rusya’dan kayak merkezlerine ciddi bir talep var. Bolu’da toplamda 9 bin yatağımız var. Bunların yarısı belgeli, yarısı belgesiz. Yaklaşık 10 bin civarında misafirimiz olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.