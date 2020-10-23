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Bolu kent merkezi sisle kaplandı

BOLU’DA, KENT MERKEZİ VE D-100 KARAYOLU SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİSLE KAPLANDI. SİSLE KAPLANAN KENTİN SİMGESİ KÖROĞLU HEYKELİ VE KENT MERKEZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Genel 23.10.2020, 10:54
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Bolu kent merkezi sisle kaplandı

Bolu’da kent merkezi ve D-100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Sisle kaplanan kentin simgesi Köroğlu heykeli ve kent merkezinin havadan görüntülendi.

Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle D-100 karayolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. Yaşanan yoğun sis nedeniyle kent merkezi de sisle kaplandı. Kentin simgesi olan Köroğlu Heykeli ve sisler içindeki kentin havadan görüntüsü muhteşem manzarayı ortaya serdi.

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